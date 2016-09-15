Ассессмент в отдел аналитики компании adidas Group

Хочешь принять участие в ассессменте и попасть в отдел аналитики? Хочешь проникнуться корпоративным духом компании и узнать, что помогает нам становиться лучше? Ждем тебя в Доме спорта!

В этот день команды аналитических отделов adidas Group расскажут тебе о своём влиянии на развитие бизнеса компании. Узнай больше об отделах финансовой аналитик, аналитики товародвижения, исследования потребителей и бизнес-процессов.

Погрузишься в насыщенные будни сотрудников adidas Group

Познакомишься с яркими единомышленниками

Посетишь увлекательную экскурсию по Дому спорта

Для записи на мероприятие пришли своё резюме на почту Evgeniya.Beregovaya@adidas-group.com и напиши, почему ты хочешь к нам и что ты ожидаешь от этого знакомства.

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