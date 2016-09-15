Ассессмент в отдел аналитики компании adidas Group

Хочешь принять участие в ассессменте и попасть в отдел аналитики? Хочешь проникнуться корпоративным духом компании и узнать, что помогает нам становиться лучше? Ждем тебя в Доме спорта!

Что, где, когда?

Дата мероприятия:

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Срок подачи заявок:

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Адрес:
Дом спорта adidas Group
Регистрация:
Evgeniya.Beregovaya@adi...
Компании:
adidas Group

В этот день команды аналитических отделов adidas Group расскажут тебе о своём влиянии на развитие бизнеса компании. Узнай больше об отделах финансовой аналитик, аналитики товародвижения, исследования потребителей и бизнес-процессов.

  • Погрузишься в насыщенные будни сотрудников adidas Group
  • Познакомишься с яркими единомышленниками
  • Посетишь увлекательную экскурсию по Дому спорта

Для записи на мероприятие пришли своё резюме на почту Evgeniya.Beregovaya@adidas-group.com и напиши, почему ты хочешь к нам и что ты ожидаешь от этого знакомства.

Для отбора необходимо

  • Быть студентом старших курсов бакалавра или магистратуры (экономическое\финансовое\техническое образование)
  • Иметь возможность совмещать учебу и работу
  • Знать английский язык не ниже Upper Intermediate

 
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