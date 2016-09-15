Ассессмент в отдел аналитики компании adidas Group
Хочешь принять участие в ассессменте и попасть в отдел аналитики? Хочешь проникнуться корпоративным духом компании и узнать, что помогает нам становиться лучше? Ждем тебя в Доме спорта!
В этот день команды аналитических отделов adidas Group расскажут тебе о своём влиянии на развитие бизнеса компании. Узнай больше об отделах финансовой аналитик, аналитики товародвижения, исследования потребителей и бизнес-процессов.
- Погрузишься в насыщенные будни сотрудников adidas Group
- Познакомишься с яркими единомышленниками
- Посетишь увлекательную экскурсию по Дому спорта
Для записи на мероприятие пришли своё резюме на почту Evgeniya.Beregovaya@adidas-group.com и напиши, почему ты хочешь к нам и что ты ожидаешь от этого знакомства.
Для отбора необходимо
- Быть студентом старших курсов бакалавра или магистратуры (экономическое\финансовое\техническое образование)
- Иметь возможность совмещать учебу и работу
- Знать английский язык не ниже Upper Intermediate